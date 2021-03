Teenage riot de Eric Pessan : des jeunes en révolte

Eric Pessan a co-écrit son dernier roman "Teenage riot" aux éditions Ecole des Loisirs avec l'écrivain Olivier Solminihac. Eric Pessan est l'un des 33 auteurs qui participent au programme "Auteurs en lycées" organisé, en Champagne-Ardenne, par Interbibly, jusqu'au 20 mai 2021. Interbibly, ce sont des rencontres entre écrivains et élèves.

Dans ce roman, il dresse le portrait croisé de 3 jeunes en révolte.

En Italie, durant l’été, Lotta rencontre Domenico dans un cours de théâtre. Son cœur s’embrase, mais Domenico, impliqué dans une action militante, doit fuir. À Londres, Ellie rêve d’une autre vie, loin, très loin de sa famille recomposée et de l’insistance des garçons. À Marseille, l’Ours écrit des morceaux de rap pour s’échapper de sa cité, quand un de ses amis meurt à la suite d’un contrôle policier. Partout, il suffirait d’une étincelle pour que tout flambe.

"Teenage riot" de Eric Pessan et Olivier Solminihac aux éditions "Ecole des Loisirs", un livre qui traite donc d'un sujet d'actualité et de société comme la plupart de ouvrages de Eric Pessan. Le précédent "Tenir debout dans la nuit", évoquait les violences faites aux filles en raison de leur sexe...des petites vexations quotidiennes au viol. Des romans qui sont de parfaits supports de discussion avec les jeunes et qui plaisent autant aux adolescents qu'aux adultes.

Eric Pessan sera en séance dédicace à la librairie La Procure à Reims mercredi 31 mars 2021 de 15 h à 17 h