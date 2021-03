Tensions autour d'un héritage : Gisèle Bienne signe "L'homme-frère" un nouveau roman

Après son grand-père et la Première Guerre Mondiale, son petit frère et l'impact des produits phytosanitaires sur la santé des ouvriers agricoles, l'auteure Gisèle Bienne évoque un nouvel aspect de sa vie de famille dans "L'homme-frère". Tensions autour d'un héritage et du salaire différé.

Gisèle Bienne "L'homme-frère" aux éditions Acte Sud