Des distributeurs de protections hygiéniques gratuits dans tous les collèges du Lot-et-Garonne

cette semaine direction le Lot-et-Garonne où le département a décidé d’installer des distributeurs de protections périodiques gratuites dans tous les collèges

Objectif : lutter contre la précarité menstruelle qui concernerait 1,5 millions de femmes en France. Les protections périodiques sont évidemment absolument indispensable tout au long de la vie, mais c’est aussi un coût important notamment pour les jeunes femmes qui renoncent parfois à acheter des produits adaptés au risque de mettre leur santé en jeu.

C’est pour cela que les 24 collèges du Lot-et-Garonne vont être équipes de distributeurs de serviettes et tampons hygiéniques dans les prochaines semaines.

C’est une belle initiative mais ce n’est pas une première en France Valère…

Vous avez raison, on estime qu’environ la moitié des Régions de France ont équipé leurs lycées, de plus en plus de collèges suivent le pas, même des villes s’y mettent. La mise en place de ce type de distributeurs est considérée comme une solution idéale pour lutter contre cette précarité menstruelle. Mais c’est aussi un bon moyen pour faire tomber le tabou qui entoure les règles des femmes pour Maud Leblon qui est directrice générale de l’association « règles élémentaires » qui lutte justement contre la précarité menstruelle.

Une association engagée contrez la précarité menstruelle

Il faut quand même savoir que le budget protection hygiénique est de 150 euros par an en moyenne et que quelques 130 000 jeunes femmes ratent les cours chaque année pour ce motif…

Et pour vous renseigner ou pour vous-mêmes soutenir le travail remarquable que mène l’association Règles élémentaires, un site internet : https://www.regleselementaires.com/