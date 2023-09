Le CHU de Brest passe au "jeudi vert" : un jour végétarien chaque semaine

Cette semaine direction Brest ou le CHU de la ville vient de mettre en œuvre une décision : ne servir que des repas végétariens aux patients et au personnel chaque jeudi.

Ce sera désormais le jeudi vert au CHU de Brest avec un objectif affirmé : participer à son échelle à la lutte contre le dérèglement climatique. Et on parle d’une volonté de l’établissement, pas d’une obligation. Avec 6300 repas servis chaque jour, on n’improvise pas ce genre de décision.

Il faut dire qu’à l’hôpital de Brest l’alimentation est un sujet de premier plan depuis 2019 où toute l’offre a été repensée loin des clichés type « on mange mal à l’hôpital ».

Aujourd’hui 80% des aliments servis aux patients sont des produits locaux, et pour passer à cette offre végétarienne chaque semaine, le personnel a suivi une formation.

On connait déjà le lundi vert qui a été lancé par les restaurants universitaires dans toute la France, au CHU de Brest ce seront les jeudis verts, pourquoi le jeudi ?

Pour des questions très pragmatiques d’organisation, le jeudi était le meilleur jour tout simplement. Et ce jour-là, tous les repas servis seront 100% végétariens à la fois pour les patients mais aussi le personnel de l’établissement.

Mais on peut légitimement se poser la question : est-ce que ce choix peut poser problème pour la santé de certains patients qui ne pourraient pas se passer de protéines animales selon leur pathologie ? Ecoutez la réponse de Sandrine BERUARD, Directrice des fonctions logistiques du CHU de Brest dans le podcast de la chronique.

261 tonnes de CO2 par an, c’est ce que va permettre d’éviter cette décision. Et les retours des personnels sont déjà très positifs et encourageants, pour les patients il faudra attendre un peu car la décision vient d’être mise en œuvre.