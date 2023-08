Alimentation : je garde mes bonnes habitudes de l'été

On se demande tous comment garder nos bonnes habitudes alimentaires prises cet été. Le Dr. Gérald Kierzek nous donne ses conseils pour prendre de bonnes résolutions dès la rentrée.

L’été s’achève et avec lui les vacances, période souvent propice à une meilleure hygiène de vie, et évidemment une alimentation plus saine, plus légère. Et si on prenait comme bonne résolution de rentrée une alimentation équilibrée ?

Si cette alimentation équilibrée est indispensable pendant l’été, elle le reste tout au long de l’année et particulièrement à la rentrée. Elle est la clé pour assurer les besoins de l’organisme en éléments nutritifs variés et complets pour gérer le stress, booster le système immunitaire et se sentir mieux.

Manger sainement l’été est souvent plus facile : fruits et légumes du marché, poissons frais de bord de mer et hydratation maximale en période de canicule font partie du plaisir de la saison estivale. Mais ces cinq fruits et légumes par jour, frais et variés, restent la règle même à la rentrée. Et c’est possible !

Il faut profiter des week-ends pour faire le plein sur les étals du marché ou du supermarché. Pas toujours facile avec le rythme de rentrée ? Il faut savoir que les surgelés sont tout aussi nutritifs que les frais, car le froid ralentit le processus de dégradation des minéraux et vitamines. Certains produits contiennent même plus de vitamines surgelés que frais, comme par exemple les haricots et les petits pois (vitamines C et B9), les carottes (vitamine A et fibres), les abricots (vitamine C) ou encore les framboises (vitamines C, B9 et fibres). Un conseil : penser aussi à varier les couleurs dans l’assiette en suivant les saisons.

Quelques conseils pratiques :

Planification des repas : Cela permet de prendre des décisions éclairées sur ce que vous allez manger et vous aide à éviter les choix impulsifs moins sains.

Hydratation : Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'hydratation est importante pour maintenir votre métabolisme, votre énergie et votre santé en général.

Collations saines : Opter pour des collations nutritives, comme des fruits frais, des légumes coupés, des noix non salées ou des yaourts faibles en matières grasses, pour éviter les fringales et les grignotages peu sains.

Cuisiner à la maison : Préparer autant de repas que possible à la maison. Cela vous permet de contrôler les ingrédients et les méthodes de cuisson, ce qui peut contribuer à une alimentation plus saine, en évitant les additifs alimentaires et les colorants, et ne pas mettre trop d’assaisonnements ou de sels.

Éviter les restrictions excessives : Il faut s'autoriser des plaisirs occasionnels pour éviter de se sentir frustré et pour maintenir une relation saine avec la nourriture.

Pour aider jour après jour à manger varié et équilibré, la Fabrique à Menus ( www.mangerbouger.fr ) propose des idées de menus, des recettes et prépare même votre liste de courses.

