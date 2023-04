Être sa propre manageuse: Alison, infirmière libérale à Saint-Sulpice-le-Guérétois

Responsabilité, organisation, connaissances médicales et écoute des patients: l'entrepreneuriat est un défi dans le secteur médical.

Être entrepreneuse, c'est une responsabilité ... d'autant plus quand on appartient au corps médical ! C'est être sa propre manageuse: entre responsabilité et organisation, son métier est dédié à votre santé et bien-être.

Infirmière libérale à Saint-Sulpice-le-Guérétois, Alison vous partage son quotidien.