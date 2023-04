Grandir au quotidien: le portrait de Clémence, menuisière-ébéniste à Felletin

« Ça doit pas être facile? » Pourtant, elle le fait! Elle est menuisière- ébéniste à Felletin : Clémence vous raconte.

Prendre sa place et s'assumer, ce n'est pas toujours évident d'autant plus dans un milieu qui n'est pas très féminin! Pour elle, l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage : se montrer, assumer des décisions techniques et esthétiques, se faire confiance.