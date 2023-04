Son travail, c'est une passion ! Solène, maréchale-ferrante à Savennes

Le travail, c'est quelque chose qui nous pousse à avoir confiance en nous ... notamment quand nous travaillons avec les animaux.

Travailler avec les chevaux, c'est sa passion! Elle en a fait son métier! Solène est maréchale-ferrante à Savennes.

Ce travail, c'est l'union d'un savoir-faire artisanal et d'un savoir-être. Contact avec les chevaux et les propriétaires, autonomie et liberté : elle est sa propre cheffe et elle vous raconte comment ça l'a construit.