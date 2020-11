Cuisinons le cèpe au restaurant L'Eclosion Badinières à Eclose-Badinières

Nous voici dans les terres froides. Nous retrouvons Mathilde et Bastien qui nous accueillent dans ce lieu chaleureux et gourmand.

A l’Eclosion à Eclose Badinières , Mathilde et Bastien travaillent en duo. Ils sont jeunes amoureux et talentueux. Nous faisons connaissance avec leur univers et la passion qui les anime car même si le restaurant est fermé, ils continuent à régaler les clients qui viennent chercher des bons petits plats. Ils prennent soin de leurs clients par ces temps confinés et proposent du mardi au vendredi, blanquette, bœuf bourguignon, tête de veau, tatin de boudin aux pommes à emporter. Mathilde ajoute les recettes dans les paniers cadeaux. Ils ont de bons retours et leur cuisine est en cohérence avec les producteurs qui les accompagnent et leur proposent des produits de grande qualité. Encore faut-il réussir à les sublimer ! C’est la clé de leur succès.

Erika Vachon nous fait partager à leurs côtés des conseils pour cuisiner les cèpes. Nous apprenons les nettoyer et à les cuisiner en version sucrée !