Le carpaccio de saumon par Eric Gaggio du restaurant Le Provence à Corenc

Pour s’évader et se régaler, nous sommes ce dimanche au restaurant le Provence à Corenc pour cuisiner en compagnie du chef Eric Gaggio qui est spécialiste du poisson.

Il propose de la vente à emporter du jeudi au samedi, avec chaque fois un nouveau menu. On découvre des recettes simples et gourmandes à base de légumes de printemps et de filets de saumon mariné. Un restaurant au cadre élégant à l’intérieur et une magnifique terrasse pour les beaux jours avec du soleil et sans masque, véritable oasis. Et le comptoir style bar à huîtres, où l’on s’installe pour déguster plein d’assiettes à partager.

Plats à emporter, jeudi au samedi, chaque semaine un nouveau menu. Tout est expliqué dans la boîte pour réchauffer le plat dans les règles de l'art. Saumon mariné coupé en carpaccio, enroulé autour d’une farce. Comptez 80 et 90 g de saumon en fines tranches.

Astuce pour la marinade du saumon

Verser le citron avant l’huile d’olive. Laisser cuire le temps que vous souhaitez selon votre façon de le déguster Ingrédients pour la farce

150g de champignons de Paris

Un oignon rouge

Des herbes : persil, ciboulette, basilic, aneth

150 g de crème fouettée

Sel

Poivre

Citron

Olives

Concombre

De la très bonne huile d’olive fruitée verte

On dépose une quenelle de farce sur le filet de saumon et on enroule en chausson.

Pour la version avec les asperges vertes, il suffit de cuire les asperges doucement pour qu’elles restent croquantes et de les enrouler avec le saumon mariné.