épisode 3

Léon Trotsky, fondateur de la IVème Internationale communiste, est mort assassiné en 1940 à Mexico, un coup de piolet en pleine tête. Sans doute l’arme du crime la plus étrange de l’Histoire… Comment cet outil, le plus fidèle ami de l’alpiniste, a-t-il pu se retrouver dans les mains de l’assassin? Et d’où vient-il ? De Chamonix, comme on a pu le lire ci et là ? Nous avons retrouvé son propriétaire!

Durée : 16 min 15 s