Les premiers aventuriers de l'Everest

Il y a 70 ans, le 29 mai 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay parvenaient pour la première fois au sommet de l'Everest. Mais avant eux, une dizaine d'expéditions avait tenté, en vain, d’atteindre le Toit du monde. Dans cet épisode, nous partons sur les traces des premiers aventuriers de l’Everest.

L’Histoire retiendra le visage radieux de ces deux hommes à leur retour au camp de base au printemps 1953 : l’apiculteur néo-zélandais Edmund Hillary et l’Indo-Népalais Tenzing Norgay revenaient du Toit du monde, là-haut, à 8.848 mètres d’altitude. Ils n’ont jamais voulu dire qui avait atteint la cime le premier… La cordée Tenzing-Hillary écrivait alors les dernières lignes d’une histoire commencée en 1922, celle de la conquête de l’Everest.

Mystère sur le Toit du monde

Dès 1924, les Britanniques avaient dépassé l’altitude de 8.500 mètres sur le versant tibétain de la montagne. Cette année-là, les silhouettes de Mallory et Irvine, observées depuis le bas à la longue vue, s’évanouissaient dans un nuage. Ils ne sont jamais revenus de leur tentative. En 1999, on a retrouvé le corps de George Mallory gisant à 8.300 mètres. Mais jusqu’où était-il allé avant de chuter ? Avait-il atteint le sommet avec son compagnon ? C’est l’un des mystères de l’Everest.

L’Everest à la folie

Mallory était un solide grimpeur, tout l’inverse de Maurice Wilson qui, dix ans plus tard et sans aucune expérience de la montagne, se lançait à son tour dans la course au sommet. Convaincu d’avoir vaincu la tuberculose grâce au jeûne et la prière, ce riche Anglais voulait accomplir un exploit mondial pour faire la promotion de son traitement. Wilson, après avoir acheté un petit avion, avaient pris quelques cours de pilotage, et, sans plus d’expérience, avait volé jusqu’en Inde avant de rejoindre le Tibet à pied. Puis, il avait tenté l’ascension du Toit du monde accompagné de quelques sherpas. Wilson est mort seul dans sa tente, terrassé par l’épuisement et le froid. L’Everest s’était révélé plus coriace que la tuberculose.

Les Suisses tout près du but

D’autres expéditions plus sérieuses seront menées avant la guerre, toujours côté tibétain. Aucune n’approchera le record d’altitude de 1924. Après le conflit mondial, il fallut changer de bord. Le Tibet, au Nord, fermait soudain ses frontières quand le petit royaume du Népal, au Sud, ouvrait les siennes. Les alpinistes britanniques durent chercher un nouveau chemin d’accès, par le Col Sud cette fois. En 1952, une expédition suisse approcha du sommet… Les grimpeurs helvétiques avaient avec eux un certain Tenzing Norgay. L’année suivante, c’est donc en compagnie d’un grimpeur néo-zélandais qu’il allait fouler le Toit du monde !

Dans ce nouvel épisode du podcast « La Folie des hauteurs », nous suivons donc les traces de ces premiers aventuriers de l’Everest. Le Népalais Tendi Sherpa, qui a atteint 14 fois le sommet (!), le journaliste et écrivain Jean-Michel Asselin et le fils d’Edmund Hillary, Peter, nous guiderons dans ce périple !

"La Folie des Hauteurs" est un podcast original de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag. Récit : Lionel Cariou. Réalisation : Simon Berthier

