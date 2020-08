De Jumièges au Mont Saint Michel, de Fontevraud à Moyenmoutiers… Elles sont belles nos abbayes

Aucun doute. La France est spirituelle. Tenez regardez comme on aime rire de tout au final. La caricature fait partie de l’art de rire en France. Depuis Grandville jusque Charlie Hebdo. Depuis les mazarinades sous Louis XIV jusqu’au humoristes d’aujourd’hui. On riait même avant-guerre en chantant « tout va très bien madame la marquise » alors qu’on savait fort bien que c’était faux.

Abbaye de Fontevraud © Getty - Photo de Rosemary Calvert

La France est spirituelle dans tous les sens du terme, y compris le plus élevé. Elevé comme ces monastères et abbayes qui constellent le territoire depuis les premiers temps chrétiens. Elles étaient si importantes parfois qu’elles ont influé sur le cours de l’Histoire Chrétienne à Citaux, à Cluny ou Saint Denis. Les puissants en faisaient un témoignage de leur spiritualité, comme à Fontevraud dont Aliénor d’Aquitaine a fait son repère. Et je ne vous parle pas de ces monastères et abbayes qui ont disparu mais qui ont laissé leur nom à certains lieux. On a pas mal de communes qui se signalent par le mot abbaye, ou le mot moutier qui est l’autre mot pour monastère et qu’on retrouve dans Vimoutiers, et même en Angleterre dans la version Minster, comme dans Westminster.

Abbaye de Lessay © Getty - Photo d'Hervé CHAMPOLLION

Mais revenons en France. La Normandie s’est faite une sorte de spécialité de ces abbayes riches et belle. Jumièges ou Saint Wandrille du côté de la Seine, dans les terres le bec Hellouin, Saint Evroult, ou encore Soligny la trappe. Les abbayes normandes du côté de la Manche c’est bien sûr la célèbre abbaye Notre Dame de Hambye, l’abbaye de Lessay, et le clou du spectacle si j’ose dire quand on parte de sites chrétiens : l’abbaye du Mont Saint Michel au Péril en mer, érigée il y a 1000 ans et qui continue d’être l’un des puissants phares spirituels de notre pays, en plus d’être un de ses sites touristiques majeurs.

Abbaye du Mont St Michel © Getty - Photo de Philippe Lejeanvre

A l’autre bout de la France, dans l’immense forêt vosgienne, les abbayes sont roses comme le grès qui sert ici à bâtir pour l’éternité. Moyenmoutier, Etival Clairfontaine et Senones. Majestueuse abbaye de Senones qui a vu un certain Dom Calmet se passionner au XVIIIE siècle pour un sujet qui faisait parler beaucoup : les vampires…