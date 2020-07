Depuis les tours de la cathédrale de Laon en Picardie

Bon pour tout vous dire, j’étais là, stylo dans la bouche, à réfléchir à tout un tas de jeux de mots. Laon, ça donne envie quoi. J’ai même un pote qui m’a proposé « ah bah t’as qu’à dire Laon capitale des escargots ». et… Non je n’ai pas pu ! Si j’avais son talent je dirais plutôt comme Victor Hugo « Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout ! ». Il faut dire que la ville est superbe, érigée sur un plateau, elle s’étale sur sa montagne autour de la magnifique cathédrale Notre Dame qui lui a donné son surnom de montagne couronnée.

La montagne couronnée

Une des plus anciennes cathédrales gothiques de France, elle a servi de modèle à Notre Dame de Paris. Tout autour on découvre presque 70 monuments historiques dans une ville de 25 000 habitants, un record. Le centre-ville est d’ailleurs le plus grand secteur sauvegardé de France avec 370 hectares constellés d’hôtels particuliers, de maisons à pans de bois qui ne font pas leurs 4 siècles du côté de la rue Serrurier, rue Saint Jean, Saint Cyr ou Vinchon. La Révolution Française en a fait la préfecture du département de l’Aisne. En 1870, la ville résiste désespérément face à l’envahisseur prussien. Alors que le général Thémérin d’Hame décide d’admettre sa défaite face au duc de Mecklembourg, le garde d’artillerie Henriot, désespéré de la défaite, prend la terrible décision de faire sauter la poudrière de la ville. Énorme et horrible explosion, qui n’arrêtera évidemment pas la défaite et fera plusieurs centaines de morts civils et militaires. Et qui entraînera des représailles atroces par les vainqueurs qui fusilleront plusieurs habitants, dont trois instituteurs dont le sacrifice fait l’objet d’une sculpture très émouvante. En 1914 Laon a tenu aussi longtemps que possible, malgré le terrible souvenir de 1870. Prise par les allemands, elle ne sera rendue à la France qu’à la toute fin de la guerre. Un séjour à Laon c’est un voyage incroyable dans le passé. Un musée à ciel ouvert, même si les Laonnois savent rappeler que Laon n’est pas une ville hors du temps mais dans l’air du temps. C’est juste à côté, à Samoussy, qu’est née une femme au nom étrange : Berthe au Grand Pied.