La France est belle à Nîmes depuis la nuit des temps

Il a pris des couleurs Jérôme, et c’est normal puisqu’il est à Nîmes dans le Gard pas très loin des arènes. Plus précisément près de l’office du tourisme dans le Boulevard des Arènes, du nom de ce célèbre et magnifique monument qu’il va forcément nous raconter…

Nîmes mériterait bien d’être classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Nîmes souhaite devenir Patrimoine Mondial de l’Humanité et candidate auprès de l’UNESCO. Vous m’excuserez d’être direct mais j’espère bien qu’on lui dira oui tant il est étonnant qu’une ville aussi belle et aussi ancienne ne fasse pas partie du club fermé des lieux que l’Humanité peut être fière d’avoir créés. Je vous souhaite de découvrir ce mélange unique qui fait que la ville est tout à la fois romaine bien sûr, mais aussi languedocienne évidemment, camarguaise, cévenole et même un peu espagnole.

Qu’on y vienne pour savourer le chaud soleil du Languedoc en dégustant des olives picholines, un bon fromage affiné des Cévennes ou un bon verre de ce vin des costières dont la première goutte est née de la main des Romains. Qu’on y vienne parce qu’on aime l’Histoire et qu’on s’étonne de voir debout les fameuses arènes ou encore la maison carrée, temple romain qui a traversé plusieurs siècle pour nous parvenir intact. Qu’on aime les jolies places, les petites rues aux pierres blanches et l’art de bien vivre, on a tous une envie que Nîmes peut satisfaire. Moi par exemple j’adore les halles. Plus d’une centaine d’artisans posés là et qui vous font vibrer les cinq sens sans avoir l’air d’y toucher, rien que par la couleur des fruits, l’odeur des pélardons crémeux, le bruit des dorades qui frétillent encore d’avoir été pêchées dans la nuit ou le sens de l’humour des vendeurs. On en ressort rarement sans avoir craqué vous êtes prévenus, mais que serait la vie sans les petites faiblesses et les gourmandises qui font de nous des êtres humains. Seules les statues gallo-romaines ne craquent pas devant un bon plat nîmois. Mais ce sont des statues…

Tant qu’on parle de nos défauts d’êtres humains, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il arrive souvent qu’on veuille bien faire mais qu’au final on fasse pire que si on n’avait rien fait. C’est un Anglais, Samuel Johnson, qui a écrit au XVIIIe siècle cette phrase qui résume bien ce que je veux dire : « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». Le rapport avec Nîmes ? C’est ici qu’est né, en 1530, celui qui a mis le tabac à la mode en France. Il s’appelait Jean Nicot.. Pourquoi faire. Et bien. Pour soigner !