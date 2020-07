Les vacances à Narbonne à regarder la mer

Lumière d’or, sable fin, petit vent rafraichissant et toutes ses odeurs qui font que le sud aura toujours un parfum de plaisir, Narbonne est un cadeau depuis plus de 2000 ans. Depuis que les romains ont fondé la Colonia Narbo Martius en l’an 118 avant Jésus Christ.

Pays cathare: Narbonne, le palais des Archevêques : le clocher de Théodard et la tour du Palais-Neuf (Aude). (Photo by Catherine BIBOLLET/Gamma-Rapho via Getty Images) © Getty

Bien avant les touristes d’aujourd’hui, les pavés de pierre de la via Domitia ont vu passer Jules César, l’empereur Auguste et des milliers de gens que l’histoire n’a pas retenu mais qui ont fait cette ville magnifique qu’est Narbonne. Toutes les époques ont laissé leur trace pour le meilleur. Le Moyen âge a laissé la cathédrale Saint Juste et Saint Pasteur, la 4e plus haute de France, puisque les voûtes du chœur culminent à 41 mètres. A ses pieds le délicieux cloitre, Pas très loin le Palais des archevêques déploie une façade qui alterne la force des tour et la délicatesse du gothique flamboyant. C’est désormais l’hôtel de ville. L’Eglise Notre dame de Lamourguier et la Basilique Saint Paul continuent de se dresser. Dans le silence de la basilique, on est étonnés et amusés devant le bénitier à la grenouille. Une coquille dans laquelle une grenouille sculptée semble prête à vous bondir dessus.

Le canal de la Robine

Canal de la Robine © Getty - VW Pics / Contributeur Editorial - n° : 849859454 Collection : Universal Images

Un peu plus loin, le pont des marchands se dresse du canal de la Robine, ce fameux canal qui traverse l’Aude et qui est classé Patrimoine Mondial par l’Unesco. Narbonne c’est aussi la maison des trois nourrices, les halles, 150 hectares d’espaces verts et un miel fameux qui est le premier miel AOC de l’histoire de France. A la table, sous le soleil, il côtoie les fromages, les olives, les crustacés évidemment qu’on amène du port jusqu’au restaurant où s’amusent les amis. On y déguste avec modération les bons vins de l’Aude dont les vignes s’étalent dès le sortir de Narbonne. Devant tant de beauté, tant de plaisir, Narbonne donne envie de chanter. Déjà au XIII e siècle, le troubadour Bernart Alanhan de Narbona chantait ici avant d’écumer les châteaux et les foires du sud du royaume. Et c’est là qu’est né le fou chantant. Dans la maison blanche aux fenêtre vertes est né Charles Trenet en 1913. C’est dans cette maison qu’il a commencé à jouer au piano. Pas loin de la Mer…

EN SAVOIR PLUS

