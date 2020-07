Nous sommes à l’Île d'Aix

Le phare de l'Ile d'Aix est original du fait qu'il est constitu? de deux tours cylindriques mises en service en 1889 et 1906. (Photo by Philippe ROY/Gamma-Rapho via Getty Images)

Jérôme est au bord de l’eau. Dans une de nos très belles îles, pas toujours la plus connue d’ailleurs, et pourtant elle le mérite. Jérôme est à L'île d'Aix, en Charentes Maritimes, à 20 minutes de bateau de Fourras, et pas si loin du célèbre fort Boyard…

L'océan tout autour d'une petite île

Ile d'Aix, l'une des iles de l'archipel charentais. © Getty - (Photo by Michel LE COZ/Gamma-Rapho via Getty Images)

3 Kms de longueur. 700 mètres de large. L’océan atlantique tout autour… bienvenue sur l'île d’Aix, commune du département de Charentes maritimes. Oui oui ! Commune ! Ils sont un peu moins de 250 à vivre sur cette île qu’on peut atteindre par bateau, ou encore par bateau, voire même… par bateau ! Et oui ! C’est une île une vraie ! Pas de pont quoi. Du coup on se balade à pied, en vélo, en calèche même, mais jamais en voiture. Un des grands charmes de l’île avec le paysage. Côté patrimoine, L’ile d’Aix est une originale. Notamment par son phare rouge et blanc. Oui oh je vous entends me dire « oui enfin une île, un phare c’est pas étonnant, et pourquoi pas une girafe dans la savane » Sauf qu’en fait de phare, il y en a deux ! Deux pour le prix d’un.

Le phare de l'Ile d'Aix est original du fait qu'il est constitué de deux tours cylindriques mises en service en 1889 et 1906. © Getty - (Photo by Philippe ROY/Gamma-Rapho via Getty Images)

Et pour le coup-là c’est vrai.. L’île d’Aix c’est aussi le musée africain, et le musée napoléonien, dans la plus belle maison de l’île, celle de l’ancien commandant de la place forte. Un musée dédié à l’empereur et qui rappelle que c’est là que Napoléon a passé ses derniers jours en France avant de partir, bien forcé, pour l’île de Sainte Hélène et n’en plus jamais revenir.

Paysage de l'île © Getty - Ile d'Aix. (Photo by JARRY/TRIPELON/Gamma-Rapho via Getty Images)

La commune du Fort Boyard

Fort Boyard © Getty - Photofusion/Universal Images Group via Getty Images

L’île d’Aix c’est enfin toute une série de forts. Le fort de Liedot, le fort de la Rade et le plus médiatique des forts de France : le fameux fort Boyard dont le socle repose sur le territoire de la commune de L’île d’Aix. Des forts, rien de moins étonnant quand on est une île située à un point si stratégique. Pas loin de La Rochelle, au large, face à un océan qu’on partage avec le monde entier, avec d’autres nations, qu’elles soient amies ou ennemies. Avec l’Angleterre notamment qui a livré plusieurs batailles dans les environs. L’île d’Aix a donc été longtemps une île de militaires. Moins funky que de nos jours, elle était isolée et les journées pouvaient être longues. Certains les occupaient à fumer en regardant le large, d’autres à jouer aux cartes, et d’autres à écrire des lettres. L’un de ses soldats de L’île d’Aix nous a laissé une série de lettres imaginaires écrites par une marquise et un vicomte libertins, avide de séduire encore et toujours. Ce soldat écrivain c’était Choderlos de Laclos, son livre s’appelle « Les Liaisons dangereuses ».

