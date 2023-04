Une plume au service d’un combat politique

Aimé Césaire, poète humaniste et chantre de la négritude.

En mettant la poésie au service de son combat contre l’esclavage et la colonisation, Aimé Césaire est devenu une icône de la littérature française et une figure emblématique de la Francophonie. Retour sur l'œuvre de l’inventeur du concept de négritude, un poète humaniste dont la plume n’a cessé d’exalter les cultures de l’Afrique et des Antilles…

Priscille Lamure et Lavande Grimbert vous racontent l'histoire du remarquable Aimé Césaire ... A écouter plus haut ⬆️

Premier recueil de poèmes, Cahier d'un retour au pays natal par Aimé Cesaire : « ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contrat la clameur du jour, ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'oeil mort de la terre, ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale, elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience".

Courte biographie et poèmes d'Aimé Césaire

Vidéo de CBS Radio Canada en 1960 : Entrevue avec AImé Césaire, écrivain et député martiniquais

Vidéo en 2019 de RFI " Aimé Césaire, sa vie, son oeuvre par son biographe"

Vidéo de TV5 en 2021 collection Encre noire et Page blanche ; "Aimé Césaire, le fondateur de la "négritude"

Bibliographie d'Aimé Césaire

Une des citations d'Aimé Césaire : "C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière… C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté".