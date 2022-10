Alexis Godillot, le franc-comtois qui a révolutionné nos chaussures

Peinture Les Godillots de 1886 de Van Gogh au Metropolitan Museum of Art, New York

Finalement quand en France on parle des chaussures on peut employer beaucoup de mots : les souliers, les pompes, les grôles, les godasses, les tatanes, et les ... godillots... c'est drôle ce nom ça vient d'où godillots ? ! ... C'est plutôt ça vient de qui ? ... d'un certain Alexis Godillot.

Le patronyme de ce monsieur Godillot est devenu un nom commun désignant des chaussures militaires et plus familièrement de grosses chaussures.

Alexis Godillot a été aussi un spécialiste du travail du cuir, il a été également fabricant de tentes. malles. Pour en savoir plus "de la malle aux chaussures"

Même Van Gogh a "flaché" ... il a peint les godillots