Aux origines des traditionnelles boules de Noël (vacances de Noël, sapin de Noël)

La merveilleuse fête de la Nativité approche et on décore notre sapin de belles boules de Noël.

Il était une fois une belle histoire sur les boules de Noël, et cette tradition est très ancienne... alors depuis quand elle date exactement ? Et qu'elle est son origine ? ... on vous raconte ... A écouter plus haut ⬆️

Pour en savoir plus sur le Centre international d’art » près de Meisenthal, sur sa technique ancestrale pour la fabrique des boules de Noël en verre soufflé. Et aussi sur l'aventure verrière des Vosges du Nord. Vous pouvez aussi visiter son Musée du Verre et du Cristal sis 1 Place Robert Schumann 57960 Meisenthal - Téléphone 03 87 96 87 16

Vidéo pour découvrir la boule de Noël 2022, nommée "Extra" que dévoile le centre d'art verrier de Meisenthal. Nicolas Verschaeve, belgo-luxembourgeois, en est le designer.