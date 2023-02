Carmen de Bizet, l’opéra le plus joué au monde

Allons donc faire un petit tour à l'opéra pour entendre et connaître l'histoire du fabuleux "Carmen", célèbre opéra en 4 actes du célèbre Georges Bizet, et qui a été joué dans le monde entier.

Il y a 148 ans Alexandre-César-Léopold Bizet , dit Georges Bizet, musicien surdoué, mettait en scène pour la 1ère fois le 3 mars 1875 au théâtre national à Paris "Carmen" son opéra-comique.

En complément .... l’histoire d’un opéra qui fit scandale !

Pour les cinéphiles : il y a eu le film "Carmen" réalisé en 1984 par Francesco Rossi, dans les rôles principaux Placido Domingo, Julia Migenes et Ruggero Raimondi. En 1985 ce film a obtenu le Prix du meilleur film étranger, et a été nominé pour le prix de la meilleure musique et du meilleur son lors des BAFTA Awards (Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma).

