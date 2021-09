Coco Chanel, l’élégance à la française

Son nom est devenu non seulement l’une des marques les plus célèbres du monde mais également synonyme à lui seul de l'élégance à la française…

Elle aimait le noir et le blanc.

Très vite appelée Coco a cause d’une chanson qu’elle aimait chanter, Gabrielle Chanel aimait casser les codes ; elle est la première à porter des pantalons, par exemple (même si plus tard, elle détestera l’arrivée du jean et des minijupes).

Complexe et déroutante, elle échappe à l'épuration pour ses amitiés avec l’occupant, toute en s'affichant une proche de Churchill.

Coco Chanel, c’est un destin aussi incroyable que son talent !

