Francine Leca, première chirurgienne cardiaque de France

Une chirurgienne au grand cœur

Dans les années 1980, Francine Leca devient la première chirurgienne cardiaque de France et se spécialise en pédiatrie.

Tout au long de sa carrière, elle œuvre pour guérir les enfants de France et du monde entier grâce à son association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mais pour en savoir plus ... Ecoutez plus haut ⬆️

Pour les lecteurs-trices sachez que cette formidable Francine Léca a écrit un livre "Ayez du coeur pour qu'ils en aient un"

Vidéo Francine Leca, la première femme à être devenue chirurgienne cardiaque . Puis tout aussi intéressante une video de l'INA de 1975 , c'est un extrait d’interview du Professeur Francine Leca.

Biographie de Francine Léca

Cette femme française extraordinaire, pionnière en qualité de chirurgien cardiaque de l'enfant, avec un si grand coeur, fonde en 1996 l’association “Mécénat Chirurgie Cardiaque” afin de sauver aussi d'autres enfants, ceux pauvres du monde entier nés avec une malformations cardiaques. On peut consulter l e site de l'association " Mécenat Chirurgie Cardiaque