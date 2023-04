Jacques Perret et l’invention du mot “ordinateur”

Nommer la machine

D’où vient ce mot “ordinateur” devenu omniprésent dans la langue française et que nous employons au quotidien ? Pour le découvrir, il faut remonter aux années 1950 et aller à la rencontre de son inventeur, Jacques Perret, un professeur de littérature latine de l’Université de la Sorbonne… On vous raconte l'Histoire ... A écouter plus haut ⬆️

