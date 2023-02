Jeanne Villepreux Power l'inventrice de l’aquarium

Voici une histoire d'eau, et de poissons, si vous avez du fretin chez vous il nage donc dans un bel aquarium ... mais savez-vous QUI a inventé ce bel et large réservoir d'eau pour poissons ? ...C'est une passionnée et pionnière de la biologie marine.

Jeanne Villepreux, inventrice de l’aquarium - Libre de droit