L’extraordinaire aventure de la girafe Zarafa de Charles X

Photo : The Sidney Morning Herald

Il est de tradition que les chefs d’Etat Français reçoivent des cadeaux. On appelle ça des cadeaux diplomatiques... et certains sont même excentriques !

Aujourd’hui dans « La France : toute une Histoire ! » Priscille et Lavande vous racontent l'histoire passée en France d’un drôle de cadeau diplomatique.

Oui, un présent incroyable offert au roi de France, Charles X, par le Pacha d'Égypte,

Ce cadeau a connu un incroyable périple, car il venait de loin, et surtout c’était …une girafe !

En ces journées du patrimoine, il est possible d’aller admirer cette girafe historique, puisqu’elle a été naturalisée et installée en 1931 au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle, qu’elle y est toujours et qu’elle est d’ailleurs considérée comme une véritable vedette du musée !