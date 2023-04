La bibliothèque Mazarine, la plus ancienne bibliothèque publique de France

Un joyau du XVIIe siècle !

La bibliothèque Mazarine, située dans le 6e arrondissement de Paris, est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Ouverte depuis 1643, elle a su préserver au fil des siècles le décor exceptionnel et l’ambiance feutrée d’une bibliothèque du XVIIe siècle. Un lieu unique à découvrir lors de votre prochaine promenade dans la capitale !

On vous raconte l'histoire de cette incroyable et magnifique bibliothèque Mazarine ... A écouter plus haut ⬆️

Vidéo "La bibliothèque Mazarine présentée par son directeur Yann Sordet"

Autre petite visite virtuelle de cette somptueuse bibliothèque

Petit complément d'histoire et courte bibliographie de la bibliothèque Mazarine

L'Institut de France où se trouve la bibliothèque Mazarine à Paris - Photo : Office du tourisme Paris

Jules Raymond Mazarin, connu sous son titre de cardinal Mazarin (1602-1661) - Photo : Larousse

Les globes de Coronelli - Photo : Paris Autrement