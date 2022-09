Le Bic, le plus célèbre stylo à bille français !

Vous êtes peut-être lancé dans l’achat des fournitures scolaires ce week-end avec vos enfants, et dans la liste, il y a l’incontournable stylo Bic !

Finalement, ce fameux stylo BIC, c’est un peu comme les montgolfières ou la béchamel : il porte le nom de son inventeur, en fait …

Depuis sa création, l’entreprise BIC a vendu plus de 100 milliards de Bic Cristal. Et aujourd’hui, on en vend 4.000 chaque minute dans le monde…