Le concours Lépine, le plus célèbre concours d’inventeurs français

Le génie français à l’honneur !

Depuis plus d’un siècle, le concours Lépine soutient les inventeurs et les créateurs français en leur offrant une vitrine dans le cadre de concours-expositions annuels, et en récompensant les meilleures innovations. Une belle idée que l’on doit à Louis Lépine, le préfet de Police de Paris au début du XXe siècle !...On vous en dit plus ....A écouter plus haut ⬆️

La liste est très longue concernant le concours Lépine, pour découvrir les grandes inventions depuis 1901 à aujourd'hui.

Biographie de Louis Lépine

Ci-dessous, quelques photos des inventions du Concours Lépine :

Invention du coeur artificiel en 1937 par le docteur français Edmond HENRY (1910-1972) - Photo

En 1921, Constantin Caroni présente le fer à repasser à vapeur... Exit le fer à charbon ! - Aucun

Ancienne publicité de l'aspirateur Birum - Aucun

En 1983, Monsieur Emerit propose un kit pour aspirer le venin d'un serpent ou d'un insecte, suite à une piqûre. - Aucun

En 2022, le premier prix a été décerné à l’inventeur du Frédéric Leybold pour son géocoeur, un défibrillateur connecté qui vise à intervenir plus vite que les services de secours lors d'un arrêt cardiaque - NeozOne

Affiche du 30ème Concours Lépine - Le Figaro