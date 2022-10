Le vol de la Joconde !

En 1911, le portrait de la Mona Lisa peint par Léonard de Vinci disparaît mystérieusement du Musée du Louvre où il est conservé.

La France est sous le choc, et il faudra attendre plusieurs années pour que la célèbre Joconde soit enfin retrouvée…

« La France : toute une Histoire ! » vous raconte plus haut ⬆ cet incroyable histoire…

