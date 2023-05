Les 24 heures du Mans, centenaire d’une course de légende

Une compétition centenaire

La course des 24 Heures du Mans fête cette année son centenaire ! En un siècle, elle s’est imposée comme la plus grande course automobile d’endurance au monde, et rassemble désormais chaque année dans la Sarthe plus de 250 000 spectateurs, amateurs de bolides et de sensations fortes…

24 Heures du Mans 2023 - Teaser officiel Centenaire

1960 les 24 heures du Mans

L'histoire des 24 heures du Mans | Archive INA

Steve McQueen en 1971 au Mans durant son film-documentaire "Le Mans" © Getty - Photo : CBS Photo Archive