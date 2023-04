Un palais pour les malades

Les Hospices de Beaune est l’un des sites touristiques les plus visités de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cet hôpital, fondé au Moyen Âge pour venir en aide aux plus démunis, n’a jamais abandonné sa vocation caritative, et c’est notamment grâce à ses vignes d’exception qu’il continue aujourd’hui à œuvrer en faveur des malades…

Mais on vous raconte un peu plus sur cette belle histoire .... A écouter plus haut ⬆️

Petite visite virtuelle des Hospices de Beaune

Si vous allez vous promener en Côte d'Or dans la merveilleuse Bourgogne, vous pourrez aller explorer ces magnifiques Hospices de Beaune sis Rue de l’Hôtel-Dieu - 21 200 Beaune - Tél. 03 80 24 45 00 - hospices.beaune@ch-beaune.fr

Egalement intéressant l'exploitation du domaine viticole des Hospices de Beaune

D'autres informations sur les Hospices de Beaune appelés également l'Hôtel Dieu de Beaune

La salle des Pôvres des Hospices de Beaune - Guide du Routard