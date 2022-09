Les pigeons-voyageurs du Mont-Valérien

En tout cas il y en a un qui est toujours en fonction : c'est le dernier colombier d’Europe.

Et et .... il est installé, chez nous, en France …incroyable non ?!!

Il existe même le musée de la colombophilie militaire sur place, au Mont Valérien à Suresnes à côté de Paris. Il retrace l’histoire des pigeons voyageurs depuis l’Antiquité, et raconte plein d’anecdotes.

Pour ces journées du Patrimoine qui ont lieu ce week-end, c'est une idée originale que Priscille Lamure et Lavande Grimbert nous racontent.

Le Maréchal des logis Sylvain, responsable du dernier colombier militaire d'Europe au fort du Mont-Valérien. vous en dit plus ....