Marcel Marceau, mime de légende

Star internationale du mime

Marcel Marceau est certainement le plus célèbre mime au monde ! Mythe du XXe siècle, ce grand artiste du silence a connu une renommée internationale à travers son personnage de Bip, héros burlesque à la fois universel et intemporel. Il demeure aujourd’hui une source d’inspiration pour de nombreux artistes !

Priscille Lamure et Lavande Grimbert vous en disent plus sur cette fabuleuse personnalité... A écouter plus haut ⬆️

Le mime Marceau disait “nous devons être des magiciens, recréer à travers l’espace un monde invisible” ... voir le Documentaire de l'INA du 19/09/1972 sur le mime Marceau .

Une autre déclaration de cet illustre artiste : Le rire et l’émotion sont universels, ça parle à l’âme des gens" ... voir une autre archive de l'INA de 1985.

Marcel Marceau Interviewé au musée Grévin le 25/02/2002 archive INA

Video : Marcel Marceau source d'inspiration pour Mickael Jackson

Autre vidéo de 1997 de TV5 Monde : documentaire de TV5 sur Marcel Marceau "Ma vie de silence"

Il existe même le livre "Le mime Marcel Marceau" écrit par l'artiste publié en 1996, éditeur Somogy