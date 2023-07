Destination Lune ! (Frank Sinatra Fly me to the Moon)

Un télescope nouvelle génération - James Webb (The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds

Lancé en décembre 2021 depuis la Guyane, le télescope James Webb est plus gros et bien plus puissant que son prédécesseur, le célèbre Hubble. Sa mission consiste à observer les objets les plus lointains de l’univers. Revenons sur la conception et la fabrication du fameux James Webb.