Ce qui change au mois de juin au Luxembourg

Nouvelle maison de la sécurité sociale, élections communales, réouverture du plus grand parc du pays et fête nationale, on fait le point sur les nouveautés du mois de juin au Luxembourg.

Le monument de Schengen, sur les bords de la Moselle. © Getty

La cité de la sécurité sociale a déménagé ! Nouveau bâtiment pour un regroupement des services. L'Office des assurances sociales se trouve désormais au 4 rue Mercier, soit à près de 200 mètres de la gare de Luxembourg, et 15 min à pied de l'ancienne adresse. À partir du lundi 12.06.2023 les agences Cité et Ville vont changer leur horaire. L'agence Cité obtient un jour supplémentaire sans rendez-vous, à savoir le lundi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 16h. À partir du 12 juin, l'agence Ville est uniquement accessible aux assurés sur rendez-vous du lundi au vendredi. - Caisse nationale de santé À l'intérieur : la Caisse nationale de santé, le Centre commun de la sécurité sociale, le Contrôle médical, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance et l'Association d'assurance accident. Tout ça dans 37.333 m², avec 18 guichets et une salle d'attente de 220 places. Le parc du Ban de Gasperich inauguré Le parc du Ban de Gasperich est le plus grand parc de la capitale. Avec ses 16,6 hectares, l'équivalent de 23 terrains de foot, il est ouvert au public depuis le 7 juin 2023. Les aménagements sont une nouvelle aire de jeu pour enfants, 600 arbres et un étang de 7 000 m2. À venir aussi, une brasserie avec 96 places assises qui ne verra le jour qu'en 2025. - Ville de Luxembourg Le Grand Duché a voté au mois de juin Ce dimanche 11 juin, ils ont élu les bourgmestres, lors des élections communales, l'équivalent de nos élections municipales en France.

L'année 2023 est qualifiée de "super" année électorale au Grand-duché avec deux rendez-vous forts pour le monde politique : les élections communales du week-end dernier et les législatives pour renouveler la Chambre des députés ainsi que le gouvernement le 5 octobre prochain. Le 23 juin célèbre l'anniversaire du Grand-duc Enfin, au mois de juin, il y a évidemment la fête nationale luxembourgeoise ! Celle du 23 juin, célébrant l'anniversaire du Grand-duc.

Qui n'est pas réellement né ce jour-là, mais depuis 1961, on a arrêté de changer la date de la fête quand on changeait de souverain parce que c'était dur à suivre puis parce que mis juin il fait souvent beau, donc finalement, c'est très bien. Cette année, bonne nouvelle, la traditionnelle retraite aux flambeaux la veille au soir pourra de nouveau se tenir sur la place Guillaume II (celle-ci était en travaux depuis janvier 2021.) Au programme : feux d'artifices, concerts gratuits, défilé militaire et le Grand-duc et sa famille iront visiter et saluer plusieurs villes luxembourgeoises durant ces jours de fêtes.