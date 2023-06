En Allemagne, Luxembourg et Belgique, quand célèbre-t-on la fête des pères ?

Ce week-end, c'est la fête des pères. Le retour des colliers de pâtes, les t-shirts "mon papa c'est le meilleur" et les dessins vous représentant en train de voler avec une cape et des bras beaucoup plus gros que la réalité... Mais au fait, quand est il chez nos voisins frontaliers ?

En Allemagne, pour la fête des pères, les plus heureux, ce sont les patrons de bar. © Getty

Tout comme les Pays-Bas ou encore le Canada, les Etats-Unis, et même la Chine, nous français, avons choisis le 3ème dimanche du mois de juin pour célébrer les papas et leur dire qu'on les aime. Chez nos voisins, juste à coté, chacun à son habitude. En Allemagne, on picole Le fameux Vatertag, le même jour que la fête religieuse de l'ascension, le 18 mai 2023 dernier donc. La tradition veut que l'on se retrouve entre hommes, copain et père et fils, et qu'on file au bar se mettre une caisse ! L'autre solution sinon, c'est de créer son propre bar. On récupère la fameuse "Bollerwagen", entendait par la "charrette à bras", on la remplit de bière et c'est partit pour faire la fête ! La fête des pères se déroule entre garçons en Allemagne. - Adobe Stock En Belgique, les pères se fêtent un dimanche avant nous La fête des pères en Belgique se déroule le deuxième dimanche du mois de juin. Les papas belges ont le droit à de jolies cravates, des mugs ou encore des appareils high techs. Exception faite dans la province d'Anvers, où la fête des pères a lieu le 19 mars. Comme en Espagne ou au Portugal, qui est la date historique de la fête des pères. Celle qui remonte au Moyen-âge ! Il s’agissait à ce moment-là d’une fête religieuse juste avant l’Annonciation. Puisque le 19 mars, c'est la Saint-Joseph, et que Joseph était le père de Jésus, on célébrait les pères de famille à cette date. Le Luxembourg est le seul pays du monde à fêter les pères en automne Au Grand-duché, le "Pappendag" a lieu depuis les années 1960 à l'automne, le premier dimanche d'octobre, et c'est le seul pays qui a choisit cette date ! Pourquoi ? Et bien à vrai dire, personne ne sait vraiment... Ce que l'on sait par contre, c'est que cette fête est vraiment importante pour les petits luxembourgeois qui organisent bien en avance ce jour avec des poèmes, dessins, chansons et boite de chocolat. À écouter Le Pappendag, la fête des pères luxembourgeoise tous les 1er dimanche d'octobre

