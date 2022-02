3 lieux romantiques en Belgique, au Luxembourg et en Sarre

En Belgique : le très beau village de Torgny (à 25 minutes de Longwy)

En Belgique, le nom de ce petit village est ultra connu : c’est tout simplement l’un des plus beaux villages de Wallonie, reconnu comme tel depuis 1996.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un petit village à l’aspect méditerranéen (normal, c’est le village le plus au sud de la Belgique) mais il garde quand même le charme de chez nous.

Maisons en pierres, verdure partout, nombreux sentiers de randonnées dans une nature bucolique et romantique même quand le ciel est gris.

De toutes façons, les Belges vous diront qu’il y a un microclimat à Torgny et que c’est la ville la plus chaude et sèche de Belgique, ce qui se vérifie assez souvent quand on regarde les prévisions météo dans la commune.

Torgny est aussi une commune qui produit du vin : 28 parcelles de vignes donnent un vin blanc sec assez similaire aux cotes de Meuse françaises.

Dans la commune et tout autour, il y a de nombreuses chambres d’hôtes.

Torgny plus beau village de Wallonie.

Au Luxembourg, une balade autour d'un petit lac de Gérardmer !

Moins loin que le vrai puisqu’il se trouve à 50 minutes de route de Thionville, à l’est du Luxembourg, juste à la frontière avec l’Allemagne (Trèves n’est pas très loin).

Le lac d’Echternach qui se trouve juste à l’entrée de la ville du même nom.

Un grand lac artificiel au milieu d’une nature luxuriante.

On peut faire le tour du lac pour une bonne balade de 4km avec des sentiers qui passent dans les bois juste à côté.

Au milieu du lac d’Echternach, il y a un gros jet d’eau.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au bord du lac, vous trouverez un très bon restaurant, toujours dans l’ambiance romantique qui s’appelle le lakeside echternach.

En Allemagne, le lieu romantique par excellence : les boucles de la Sarre

Le lieu le plus visité de tout le sud de l’Allemagne à Mettlach.

Des sentiers de randonnées par dizaines et un belvédère impressionnant qui surplombe la Sarre qui, à cet endroit, fait des méandres et passe à travers des collines magnifiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tapez Saarschleife pour trouver la route à seulement 20 minutes de Perl (une journée au DM de Perl, ça peut aussi être terriblement romantique, c’est le plus grand d'Europe !).