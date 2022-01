Avant l'euro, faire les courses en Allemagne était un peu compliqué

En France, le 1er janvier 2002 au matin, c’était la fête au distributeur automatique.

Les Français n’ont pas vécu la disparition du franc comme un drame

Il faut se rendre à l’évidence, le franc n’était pas une monnaie très importante car elle était instable par rapport aux autres pays et il fallait constamment la dévaluer (c’est-à-dire baisser sa valeur pour que la France soit compétitive dans le monde).

Tout le contraire des Allemands !

le 1er janvier 2002, les Allemands aussi se sont ruées sur les distributeurs... mais avec un grand vague à l'âme.

La fin du deutsche mark (abrégé en DM ou DEM) a été vécue comme une véritable dépossession par nos voisins.

Le mark allemand était une monnaie qu’ils adoraient puisqu’elle était stable et forte, contrairement au franc.

Le mark a permis à l’Allemagne de bâtir une économie très solide et compétitive dans le monde.

20 ans après l’euro, une majorité d’Allemands regrette le mark.

L’euro est même surnommé "teuro" en Allemagne, c’est un jeu avec le mot "teuer" qui signifie "très cher" car, comme en France, les Allemands accusent la monnaie unique d'avoir fait flamber les prix et comme en France, les statistiques disent que non !

Les Français ne veulent pas revenir au franc et surtout pas les Mosellans

Avant l’euro, les Français qui voulaient faire les courses en Allemagne devaient changer leurs francs en mark, ça se faisait à la banque ou au bureau de change… qui prenait une commission au passage.

Le problème du franc, c’est qu’il était instable : il y avait des moments où ça valait le coup de le changer et d’autres où on perdait de l’argent en fonction du taux de change.

En 1999, il fallait environ 3,35 F pour 1 Mark mais c'était dans les 2 F dans les années 80.

Un casse-tête qui rendait les courses en Allemagne pas toujours intéressantes pour les Français, il fallait vraiment aimer les produits allemands pour se lancer dans l’opération et ce n'était pas si courant que ça.

A partir de 2002, les Mosellans ont pu payer leurs courses de l'autre coté de la frontière avec la même devise que chez eux (et c’est valable aussi pour le Luxembourg et la Belgique) : autant dire que la monnaie unique a tout de suite été très appréciée dans le département et a fait exploser les achats de l’autre côté de la frontière.

Savez-vous pourquoi le double affichage des prix n'a pas duré longtemps en Allemagne ?

Parce que 1 euro valait 1,96 mark donc pour connaitre le prix EN EURO d’un produit affiché EN MARK, il fallait diviser par deux, tout simplement.

Alors qu’en France, c’était une autre paire de manches avec l’euro qui valait 6,55957 F.