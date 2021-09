La chemisette hawaïenne avec les camions de pompiers de Dilligen

Vous connaissiez le toast Hawaï !

Grande spécialité allemande !

Tartine de pain avec ricotta, blanc de dinde, tomate cerise, le tout recouvert de fromage.

Toast Hawaï

Vous connaissiez la pizza Hawaï !

Avec encore de l'ananas.

Ananaaaaaaaaas © Getty

Voici la chemisette hawaïenne avec camions de pompiers de Dillingen

Un site internet californien basé à San Francisco a eu l’idée de fabriquer des chemises hawaïennes à manches courtes avec palmiers, couleurs fluos, soleil… et au milieu de tout ça, des camions de pompiers des différentes villes allemandes (Leipzig, Berlin, Hambourg, etc).

Et parmi la liste, il y a ceux de la caserne de Dillingen à côté de Sarrelouis, à 20 km de Bouzonville.

Beau !

Scandale chez nos voisins !

Le problème, c’est que les photos des camions ont été piquées à un photographe de la ville.

Tout le monde à Dillingen se demande : "comment ces photos ont pu se retrouver imprimées sur des chemises hawaïennes fabriquées en Asie et vendues par un site de San Francisco ?".

Magie de la mondialisation, les pompiers de la ville (qui n'est pas connue en dehors du secteur et surtout pas aux Etats-Unis) ne peuvent rien faire pour contrôler leur image et stopper la commercialisation, car on ne sait pas vraiment qui est derrière cette idée et ce site.

Les Allemands aiment peut-être le style hawaiien mais il y a des limites à ne pas dépasser.

Un conseil, ne vous promenez pas à Dillingen avec cette chemise car les habitants et leurs pompiers sont furax !

On va plutôt se faire une petite tartine hawaiienne, non ???