Le mystère de la bretelle d'autoroute fantôme de Frisange au Luxembourg

Imaginée il y a 26 ans et construite il y a 18 ans pour l’inauguration de l’autoroute de la Sarre entre le Luxembourg et l’Allemagne.

Personne n’a jamais vu la moindre voiture dessus

La bretelle de Frisange - Google Maps

La bretelle est entièrement recouverte de mousse.

A l’entrée, il y a des grosses barrières qui vous interdisent l’accès.

Mais quel terrible secret cache cette bretelle d’autoroute de l’enfer !?

Une longue bataille juridique !

Cette bretelle d’autoroute fantôme pourrait changer la vie des Mosellans du secteur d’Evrange, Basse-Rentgen ou encore Roussy-le-village lorsqu’ils veulent aller en Allemagne.

Elle permettrait de rejoindre immédiatement l’A13 (que l’on appelle l’autoroute de la Sarre) dès l'entrée au Luxembourg.

L'A13 est très pratique car elle va jusque Schengen et elle se transforme ensuite en A8 en Allemagne et passe par Sarrelouis, Deux-Ponts ou Pirmasens.

Au lieu de ça, comme la bretelle est fermée, les automobilistes doivent passer par la ville de Frisange et faire tout un détour pour utiliser une autre bretelle d’entrée qui se trouve vers Mondorf-les-Bains.

La route pour prendre l'A13 depuis Basse-Rentgen - Google Maps

L’autoroute de la Sarre a été décidée en 1996 et ouverte en 2003.

Le Luxembourg pensait avoir tout fait dans les règles mais à Frisange, il est tombé sur un agriculteur récalcitrant qui a contesté en 2000, le prix de rachat de son terrain où se trouve la bretelle d’autoroute.

Immédiatement, la vente a été bloquée… mais le terrain appartient encore à l’agriculteur avec sa bretelle d’autoroute dessus (!) et il est formel, il ne veut pas que des voitures passent sur son terrain !

Le Luxembourg joue la montre et se dit qu’il finira par se lasser… mais pas du tout et en plus, d’autres affaires de l’agriculteur (qui ne concernent pas la bretelle) se rajoutent par-dessus… blocage total jusqu’en 2016 où enfin la justice s’en mêle.

Et miracle , elle vient de donner raison au Luxembourg,18 ans après l'inauguration de l'autoroute.

La bretelle de Frisange vers l'Allemagne va pouvoir ouvrir... bientôt

A condition que :

-- l’agriculteur ne fasse pas appel (ce qui n'est pas certain du tout),

-- et que la bretelle soit refaite car en 18 ans, elle a totalement été dégradée par la mousse.

Alors vous pensez toujours qu’il n’y a qu’en France qu’on est capable de bloquer tout un projet avec des lenteurs administratives ?!