Pourquoi l'Allemagne n'apparaît pas sur Google Street View

Depuis 2008, le service Google Maps fait le bonheur de ceux qui veulent voyager sans se lever de leur chaise.

On peut explorer le monde mais pas l'Allemagne.

Normal, nos voisins allemands ont un gros problème avec Google Street View et ça dure depuis plus de 10 ans

Pour comprendre, il faut remonter entre 2007 et 2011.

A l’époque les Google Cars (des voitures surmontés d’une grosse caméra) commencent à sillonner les pays d'Europe pour prendre le moindre village et les moindres routes en photo.

En France, ça ne pose aucun problème, on demande simplement à Google de ne pas montrer les centrales nucléaires, les lieux en rapport avec l’armée ou les prisons (la centrale de Cattenom est floutée sur le service tout comme la prison de Metz-Queuleu) mais pour le reste, il y a quasiment tout le pays qui apparait.

En Allemagne, ça s’est très mal passé

Dès 2008, de nombreux Allemands n’ont pas apprécié que Google prenne leurs villes et leurs maisons en photos. Le gouvernement a imposé à la firme américaine qu'elle floute les maisons de ceux qui ne voulaient pas apparaitre et ça en faisait plus de 400 000.

En 2011, Google décide en catastrophe d’arrêter son travail de cartographie de l’Allemagne… voilà pourquoi il n’y a rien aujourd’hui ou si peu.

On peut quand même voir les très grosses villes allemandes comme Berlin, Hambourg, Francfort, Stuttgart, Cologne mais les prises de vue sont de 2008 (avant que l'entreprise ne décide de tout stopper).

Une vengeance de Google qui a décidé de laisser l’Allemagne "dans son jus".

L'affaire Terravision

En 2014, Google est traîné devant les tribunaux, l'Allemagne l'accuse d’avoir volé l’idée de "Street View" à un cabinet d’architectes allemand qui avait lancé dans les années 90, Terravision, un service très ressemblant à Google Maps.

Procès perdu par nos voisins.

Netflix en a même fait une série en octobre 2021, ça s’appelle "the billion dollar code" (le code à un milliard de dollars).

Maintenant l’Allemagne accuse les voitures Google d’avoir collecté les données personnelles des habitants via leur wifi lorsqu’ils ont pris en photo les villes.

Vous n’êtes pas prêts de voir l’Allemagne sur Street View !