Veillée de Noël en France et en Allemagne : ça n'a rien à voir

Le soir du 24 décembre en Allemagne, le repas est un peu amélioré… mais il n’a rien à voir avec les tables pantagruéliques que l’on voit en France.

Ça c’est réservé pour le 25 et le 26 !

Sapin de Noël fait à la dernière minute

Dans la tradition allemande, le sapin de Noël se fait l’après-midi du 24 décembre et ce sont les parents qui le décorent, les enfants ne le verront qu'une fois les cadeaux "livrés" au pied du sapin.

Les parents sortent du travail à midi, tout est fermé en Allemagne dans la journée.

Les chaines de télé allemandes passent en mode 100% dessins-animés pour occuper les enfants pendant que les parents préparent tout.

Le repas du 24 décembre : "cette année, on fait simple"

Pendant longtemps, la veille de Noël était un jour de jeune en Allemagne, c’était la veille de l’arrivée de l’Enfant Jésus... qui n'est pas venu au monde dans l'opulence.

Dans la tradition allemande, ce n’est pas le père Noël qui apportait les cadeaux, c’était l’Enfant Jésus même si, de nos jours, le père Noël le remplace de plus en plus.

Les invités arrivent vers le milieu de l’après-midi et dégustent les gâteaux traditionnels de Noël.

Noël commence toujours par des gâteaux © Getty

Un père Noël souvent très en avance

Le père Noel passe souvent très tôt en Allemagne, on ouvre les cadeaux en tout début de soirée et ensuite on passe au repas simple (de la salade de patates et même parfois une soupe)... mais comme tout le monde a mangé des gâteaux toute la journée, il ne reste pas beaucoup de places dans les estomacs !

Il faut se dépêcher de manger car ensuite les croyants vont à la messe et les non-croyants au lit, pour être en forme lors des deux grosses journées qui arrivent.

25 et 26 décembre : on sort le grand jeu !

Le 25 et le 26, c’est là que les allemands vont vraiment profiter de Noël avec la traditionnelle "oie" (l’équivalent de notre chapon) ou la truite de Noël.

Par contre, vous ne verrez pas de buche en dessert, elle est quasiment inconnue en Allemagne et surtout pas de foie gras (le gavage est interdit dans le pays depuis 1993).