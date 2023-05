C'est une semaine spéciale alternance que propose dans "Rebondir" Fabrice Marion. Si on aime la nature et travailler en plein air voici une opportunité de devenir ouvrier du paysage.

Ceux qui aiment la nature et travailler en pleine air peuvent devenir grâce à l'alternance ou l'apprentissage "ouvrier du paysage".

L’Afpa propose un cursus en alternance pour devenir ce professionnel qui réalise et entretient des aménagements paysagers. Il jardine, plante mais aussi met en valeur le patrimoine local, les jardins publics ou privés, les ronds-points ou les aménagements routiers. L'ouvrier du paysage réalise également des petits travaux de maçonnerie mais aussi l’implantation de réseaux d’arrosage ou d’aires de jeux (en savoir plus sur ce métier en cliquant ici ).

Un an de formation et un contrat en alternance à la clé à partir du 5 juin 2023.

Pour postuler, rendez-vous à la réunion d’information -demain- mardi 23 mai à l’Afpa de La Treille à Marseille.

Ecrire à : communication.paca@afpa.fr