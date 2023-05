Alternance - Le développeur navigue dans les coulisses du web

Des opportunités d'entrer en apprentissage dans "Rebondir" avec Fabrice Marion qui propose d’entrer dans les coulisses du web pour exercer un métier d’avenir : Développeur Web.

Voici un métier d'avenir qui permet d'entrer dans les coulisses du web: Développeur Web et Web mobil. Le rythme de l’apprentissage peut être adapté selon les besoins de l'entreprise mais il est généralement de sept semaines en entreprise et deux semaines en centre de formation.

L'Afpa à Marseille, Istres ou Avignon propose d'apprendre à modéliser des sites internet de contenu, d’e-commerce ou des applications. Apprendre aussi le langage de codages que seuls les développeurs de logiciel connaissent dans la face cachée de l’internet.

Le contrat en apprentissage ou alternance permet de signer un contrat de travail avec une entreprise et également obtenir un Titre professionnel du ministère du travail qui est équivalent à un diplôme de niveau BTS (en savoir plus en cliquant ici) .

Pour postuler écrire à : communication.paca@afpa.fr