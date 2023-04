Des jobs dans l'accompagnement social et les ressources humaines après 8 mois de formation

Si vous avez le sens du relationnel et de la gestion, vous pouvez travailler dans les ressources humaines ou l’accompagnement. Dans "Rebondir", Fabrice Marion présente deux formations de l'Afpa: Assistant ressources humaines et Conseiller en insertion professionnelle.

Les personnes qui ont le sens du relationnel et de la gestion, peuvent trouver du travail dans les ressources humaines ou l’accompagnement social.

Ainsi, l'Afpa propose de devenir en 6 mois Assistant ressources humaine (RH), à Marseille, Toulon, Gap, Avignon et Nice (en savoir plus ici .). C'est pour apprendre la gestion des RH d'une entreprise et contribuer à l'accompagnement des salariés.

Il y a également des formations de Conseiller en insertion professionnelle (CIP) pour apprendre en 8 mois l’accompagnement social et de l’évolution professionnelle des individus. Des formations proposées à Marseille, Avignon et Nice qui permettent d’obtenir un titre professionnel de niveau 5 équivalent à un BTS (en savoir plus ici ) .