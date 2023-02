Devenir en 8 mois le technicien spécialiste de l'eau potable

Les aléas climatiques nous enseignent de plus en plus qu’avoir une eau potable et de bonne qualité ça n’est pas acquis. Dans "Rebondir" on vous propose une formation qui permet de de rendre l’eau potable et de devenir Technicien de traitement des eaux.

Stagiaire et formateur en traitement des eaux © Radio France - Fabrice Marion

Les aléas climatiques nous enseignent de plus en plus qu’avoir une eau potable et de bonne qualité ça n’est pas acquis. Pour lutter contre les pollutions et rendre l’eau potable, on vous propose de devenir Technicien de traitement des eaux. Une formation de 8 mois est proposée par l’Afpa de Marseille à La Treille. C’est pour obtenir un diplôme professionnel qui permet de travailler dans une usine d’eau potable, un laboratoire ou une station d'épuration. Une formation financée par la région Sud débute actuellement mais il reste des places