Devenir le technicien qui entretien et sécurise les réseaux informatiques

Il est possible de "Rebondir" dans le secteur du numérique qui embauche des professionnels qualifiés. Fabrice Marion propose de devenir Technicien supérieur systèmes et réseaux.

C'est un métier qui a bien émergé depuis le développement du télétravail : Technicien supérieur systèmes et réseaux. On compte beaucoup sur ce professionnel pour le bon fonctionnement des systèmes et réseaux informatiques. Car, il a pour mission d'exploiter et sécuriser les réseaux informatiques, les accès à internet et aux serveurs.

L’Afpa à Marseille propose à partir du 30 Août 2023 une formation de 9 mois financée par Pôle emploi pour obtenir un titre professionnel de Technicien supérieur systèmes et réseaux, c'est diplôme du Ministère du travail (en savoir plus sur le métier ici ).

Il faut s’inscrire dès maintenant en écrivant à : communication.paca@afpa.fr