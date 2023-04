Devenir spécialiste de la logistique internationale à Marseille

Pour ceux qui ont envie de travailler avec des structures à travers le monde, dans "Rebondir" Fabrice Marion propose de devenir Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises.

Pour ceux qui veulent travailler dans la logistique internationale, l'Afpa de Marseille (St Jérôme) propose de devenir Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises sous le principe de l’alternance. Les contrats avec des entreprises du transport-logistique et des commissionnaires de transport débutent très vite pour devenir un professionnel (ou une professionnelle) qui est aussi appelé agent de transit import/export. Il traite la totalité des dossiers en français et en anglais pour mettre en œuvre une opération de transit "overseas" à l’export ou à l’import jusqu’à la facturation et clôture du dossier.

Cette formation de l’Afpa permet d’obtenir un titre professionnel de niveau 5 (équivalent à un BTS/DUT).

Pour postuler écrire à : communication.paca@afpa.fr