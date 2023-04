Devenir technicien Helpdesk pour lutter contre les virus et les cyberattaques

Pour lutter contre les attaques informatiques et les virus les entreprises et les particuliers ont besoin de l'expertise du technicien Helpdesk. Dans "rebondir" Fabrice Marion propose de se former pour devenir ce technicien d’assistance informatique

Technicien helpdesk © Radio France - DR

Le technicien d’assistance informatique qu’on appelle aussi Technicien Helpdesk permet de lutter contre les virus et les attaques informatiques.

Un métier que l’Afpa propose d’apprendre à Istres. Une formation de 8 mois qui s’adresse à des personnes qui n’ont pas forcément de diplôme mais qui ont une pratique régulière de la micro-informatique. Ces stagiaires apprendront à l’Afpa à savoir traquer les virus mais aussi dépanner le réseau et les ordinateurs. Car après une cyberattaque, il faut remettre en état, configurer, sécuriser l'informatique des entreprises et les postes des salariés. C’est pour obtenir un Titre professionnel de niveau 4 équivalent à un bac technique. En savoir plus sur la formation et le métier ici. S'inscrire : communication.paca@afpa.fr